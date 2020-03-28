İran: ABD'nin tek taraflılığına karşı birlik kurulmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, BM'ye ortak bir mektup göndererek, İran'ı korona salgını ile etkin mücadele yürütebilmesi için Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunan 8 ülkenin eylemini “benzersiz bir adım” olarak nitelendirdi.

Rusya, Çin, Suriye, Küba, Nikaragua Venezuela, Kuzey Kore ve İran'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdikleri ortak mektubunu takdir eden Musevi, “Kendi inisiyatiflerimizle iyi bir adım atıldı ve bunu destekliyoruz” dedi.

Musevi sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya kendine gelerek ABD'nin tek taraflılık tutumunu ve uluslararası hukuk ihlallerini durdurmalı, fakat ne yazık ki Amerikalılar son yıllarda iç hukuklarını ve zalimce yaptırımlarını diğer ülkelere dayatmaya cesaret ettiler”

ABD’nin çeşitli amaçlarla bağımsız devletlere karşı yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Musevi, “Umarım bu uğurlu adımla mağdur ülkeler ve hatta Amerika’nın tek taraflılığına katlanmayan bağımsız ve özgür devletler bir birlik oluşturur ve Amerikan zorbalığını durdurmak için harekete geçerler” ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkili, “Uluslararası toplumun, sadece korona salgını durumunda değil, aynı zamanda normal şartlar altında da ABD’nin İran ile diğer bağımsız devletlere uyguladığı insanlık dışı yaptırımlara karşı böyle uyumlu bir eylemde bulunmasını veya görmezden gelmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Mektupta, sözkonusu 8 ülkede, tek taraflı olarak dayatılan girişimlerin reddedilmesine ilişkin BM'nin ilkeli yaklaşımına uygun şekilde Guterres'ten, keyfi, yasadışı ve zorbacı ekonomik baskıların derhal ve tam olarak kaldırılması isteniyor.