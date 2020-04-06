İran: ABD'den iyilik beklemiyoruz

Bugün sabah saatlerinde video konferans yoluyla basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında Musevi, "Bugün, 200 ülkede koronavirüs salgınına tanık oluyoruz. Avrupa ve ABD'deki durum son derece vahim, bu yüzden onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnsanların karşılatıkları kötü durumdan endişe duyuyoruz; Bazı hükümetler ve ülkeler koronavirüs meselesini siyasileştirip durumdan yararlanmak istediler" ifadelerinde bulundu.

Trump'ın yanı sıra diğer ABD'li yetkililerin İran hakkındaki iddialarıına dair Musevi, şunları konuştu:

"Bu ve diğer birçok konuda , ABD'li yetkililerin açıklamaları arasında tutarsızlık olduğunu görüyoruz ve bu ülkeden çok ses çıktığı kanaatindeyiz. İran için önemli olan yaptırımların acımasızca ve yasa dışı olması. Herkes bunu kabul eder, bu yüzden Amerikalılar da dahil olmak üzere tüm dünyaya yaptırımların kaldırılması gerektiğini açıkça belirttik. ABD yardım etmek istemiyorsa engel koymamalı."

Musevi, dünyadaki tüm bağımsız ve medeni ülkeleden zorbalıkla uyugalan ABD'nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarına uymamasını istedi.

"İran olarak yaptırımların kaldırılması talebinde bulunduk, fakat ABD'nin zorbalığı yüzünden bu talepler reddedildi. Çünkü bahane peşindeler" diyen Musevi, İran'ın ABD'den iyilik beklemediğini söyledi.

Musevi, İran ve Avrupa arasında ticareti kolayştırmayı amaçlayan mali ödeme mekanizması INSTEX’le ilgili olarak, “Bu mali kanaldan memnun değiliz, ancak diğer yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için iyi bir mesaj olarak değerlendiriyoruz" açıklamasını yapyı.

ABD'nin İran’ın Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) kredi alma sürecini sabote etmesi konusunda Musevi, “Bu kredi, acil niteliği nedeniyle İran'ı da kapsıyor. Bazıları konuyu siyasileştimek istiyorsa, İran'ın haklarını alabilmesi için bunu yapmamalarını istiyoruz" diye konuştu.

Abbas Musevi, ABD’nin Iraktaki artan askeri faaliyetlerine ilişkin sorulan soruya, “Bu eylemler Irak halkının ve parlamentosunun iradesi ile ülkenin ulusal egemenliğine aykırıdır. Irak'taki olanlar ülkenin bir iç meselesi ve bu Irak halkı, hükümeti ve direniş grupları ile ilgilidir . Herhangi bir tehdit varsa, Iraklıların kendileri kararlı bir şekilde cevap verecektir" yanıtını verdi.