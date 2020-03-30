Zarif: Tek taraflılığın devam etmesi ahlaki değerleri zayıflatır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Instagram hesabından paylaştığı bir yazıda, "Bugünlerde dünya ortak bir sorunla mücadele ediyor. Bugünlerdeki acı dolu görüntü, günümüz dünyanın eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıya kaldığını yansıtan imajdır” dedi.

“Küresel mücadelenin sonuç vermesi ve dünyanın hayata dönmesi için, tüm dünyanın küresel bir mücadele alanı olduğuna ve kaybettiğimiz her yerde tüm dünyanın başarısız olduğuna inanmalıyız” ifadesini kullanan Zarif, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm dünya, Vuhan, Tahran, Milano, Madrid veya New York'taki çabalara borçlu. Korona ile mücadele insani bir kampanya ve bu kampanyaya gölge düşürmek gayet etik dışı ve insanlık dışı bir davranıştır”

ABD'nin tek taraflılık politikasını eleştiren Bakan Zarif, “Dünyada yayılan korona salgını, siyasete olan aşırı heves ve sorumsuzca yürütülen tek taraflılığı durduramazsa; dünya ile ahlaki değerler yeniden çökecektir” diye konuştu.

Zarif, dünyanın ahlaki bir irade elde edebilmesi için ABD’nin aşırı hırslarına ve yaptırmlarına uymaması gerektiğini vurguladı.