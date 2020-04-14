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14 Nis 2020 13:12

Koronavirüse yakalanan İran Meclis Başkanı iyileşti

Koronavirüse yakalanan İran Meclis Başkanı iyileşti

İran Meclis Başkan Vekili Abdulrıza Mesri, bugün yaptığı açıklamada İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani’nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İran Meclis Başkan Vekili Abdulrıza Mesri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Laricani’nin sağlık durumu şu anda iyi. İnşaallah doktorlarının iziniyle meclisin açık oturumuna katılacak" dedi.

Meclis Başkanı Ali Laricani’nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 111 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek, ülkede kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 585'ya çıktığını açıkladı.

Cihanpur ayrıca, koronavirüs vaka sayısının ise 1617 artarak 73 bin 303'e ulaştığını ifade etti.

News Code 1885768

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