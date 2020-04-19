Kovid-19'da son durum: Ölüm sayısı 160 bini geçti

Corona virüsünde vaka sayısı 2.3 milyonu geçerken güncel verilerle birlikte ölüm sayısında da korkutan bir seviyeye gelindi… Resmi verilere göre dünya çapında corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 160 bin seviyesini geçti.

Yapılan açıklamalarda ve paylaşılan resmi verilerde corona virüsünden en çok insanın öldüğü ülkelerin başında ABD geliyor. ABD’de 38 bin 903 insan yaşamını yitirirken, ABD’yi İtalya 23 bin 227 ölüm ile takip ediyor.

Corona virüsünün en çok etkilediği ikinci Avrupa ülkesi olan İspanya’da ölüm sayısı 20 bin 639 olarak kayıtlara geçerken, Fransa’da 19 bin 349 ve Birleşik Krallık’ta da 15 bin 498 insan yaşamını yitirdi. Avrupa’da corona virüsünden ölenlerin sayısının 100 bine ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Sözcü