Riyad, İran'a sağlık malzemesi getirilmesine engel oluyor

Aydınlık'a konuşan İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Dr. Muhammed Rıza Şanesaz, koronavirüs ile mücadelede İran'a teçhizat satmak isteyen ülkelere Suudi Arabistan tarafından baskı yapıldığını söyledi. Aydınlık’a konuşan İranlı yetkili, “Kovid-19 hastalarının ihtiyaçları ve gerekli tıbbi teçhizatlar konusunda, maalesef geçmişte dostluk ilişkilerinin olduğu ülkeler insani ve ahlaki ilkelerden uzaklaşmaya başladılar” dedi.

Kovid-19 teşhis kitlerinde yerli üretime yönelmek istediklerini belirten Şanesaz, üretime başladıklarını söyleyerek, “İhtiyaç duyulan gerekli kaynaklara sahibiz. Küçük bir ülkenin basit şeytanlıkları ihtiyacımız olan kaynakları elde etmemizi engelleyemez. Elbette bu konu Dışişleri Bakanlığı ve diğer resmi makamlar tarafından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Maske üretimi 10 kat arttı

Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan plazma yöntemine ilişkin konuşan Şanesaz, hastalığın tedavisi ve önlenmesi için kullandıkları bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, hastalar üzerinde olumlu etkileri gözlemlediklerini kaydetti.

İran’daki maske üretimine ilişkin de konuşan Şanesaz koronavirüsten önce 1,5 milyon tıbbi maske üretildiğini söyleyerek, “Bugün üretimi 10 kat artırdık. Devrim liderinin emri ile tıbbi maske üretimi ise bugün günlük 2 milyon 800 bine ulaştı. Diğer yandan N95 maske üretimimiz ise günlük 170 bin oldu” dedi.

Yerli üretim devrede

Kovid-19 ile alakalı ilaçların İran’a getirilmesindeki son duruma ilişkin de Bilgi veren Şanesaz, halihazırda ülkeye herhangi bir ilacın ithal edilmediğini söyleyerek, “Sadece şubat ve mart aylarında sipariş edilen bazı ilaçlar ülkeye getirildi. Bunun dışında ihtiyacımız olan birçok şeyi biz kendimiz üretebiliyoruz ve bu potansiyele sahibiz. Elbette bugün dünyada koronavirüse iyi gelen ve kesin sonun veren ilaç yok” dedi.