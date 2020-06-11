Ruhani: Korona ile yaptırımlar bizi durduramadı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, video konferans yöntemiyle katıldığı açılış töreninde konuşma yaptı.

İsfahan ile Rezevi Horasan eyaletindeki ulusal projelerin açılışında konuşan Ruhani, "İran'da 11. ve 12. hükümet dönemi sırasında ülke tarihinde çelik üretimi iki katına çıktı ve çelik üretiminde sekizinci sırada yer almaya yaklaşıyoruz. Bu, ülkedeki tüm yatırımcılar, girişimciler ve mühendislerin gün boyunca çalıştığını gösteriyor” dedi.

"98 yılında (İran takvimine göre) beyaz eşya üretimi bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı. Bu, yaptırımların bizi çökertemediğini gösteriyor” ifadesini kullanan Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlar, koronavirüs salgını ve yaptırımların bizi durdurmadığı anlamına geliyor. Bugün üretim konusunda iyi bir hamleye tanık oluyoruz”

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, “Yaptırımlar işimizi zorlaştırmasına rağmen düşman bizi dize getiremedi. Baskıların kötü etkisi var, ancak yolumuza devam ettik. Tabii ki, yolumuzu yavaşlayabilir, ancak bunu südüreceğiz” ifadelerini kullandı.