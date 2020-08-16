İranlı yetkiliden Trump'a uyarı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada, uluslararası toplum nükleer anlaşmanın korunmasını savunarak, bir kez daha ABD’nin tek taraflılık politikasına karşı çıktı” dedi.

“ABD, şimdi tetik mekanizmasıyla hatalarını sürdürmek istiyor. Ancak son kararın reddildiği gibi yine başarısız kalacaktır” ifadesini kullanan Vaizi’nin paylaşımında ayrıca şu ifadeye yer verildi:

“Trump, hükümetinin son aylarında siyasetteki denklemlerin iş dünyasındakilerden oldukça farklı olduğunu öğrenmiş olmalı. Eğer geçmişteki politikalarını değiştirmezse, art arda başarısızlıkları beklemek zorunda kalacak.”