Fars Körfezi uzun süredir ABD'nin cinayetlerine tanık olmaktadır

İran Dışişleri Bakanlığı, 1988'daki ABD'nin İran yolcu uçağına yaptığı saldırının yıldönümü nedeniyle sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerikan insan hakları nedir? İnsanları öldürmek için eşsiz bir taahhüt" ifadesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda ayrıca, " Fars Körfezi uzun süredir bölgede ABD'nin cinayetlerine tanık olmaktadır. ABD, 32 yıl önce kasten İran'a ait bir yolcu uçağını düşürdü. 290 kişi hayatını kaybetti. Ancak ABD şimdiye kadar ne özür dilemiştir ne de yaptığından utanmıştır" ifadelerine yer verildi.

3 Temmuz 1988'de, İran'ın Bender Abbas Havalimanın'dan Dubai'ye uçmakta olan İran Havayollarına ait 655 uçuş kodlu Airbus A300B2 tipi bir yolcu uçağı, 274 yolcusu ve 16 mürettebatıyla birlikte, ABD Donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinden ateşlenen SM-2MR füzelerinin hedefi olmuştu. Saldırıya uğrayan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu tamamı sivil 290 kişi şehit düşmüştü