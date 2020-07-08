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8 Tem 2020 14:39

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 153 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 12 bin 84'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 691 artarak, 248 bin 379'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 309'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 209 bin 463 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1887665

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