İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüste bugün vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 142 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 12 bin 447'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 262 artarak, 252 bin 720'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 319'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 215 bin15 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Rezevi Horasan, İlam ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.