İran'da güncel koronavirüs vakaları: Son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 203 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 32'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2349 artarak, 259 bin 652'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3375'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 222 bin 539 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Razevi Horasan ve Mazenderan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.