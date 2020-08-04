Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

TRTR Haber'e göre, AFAD verilerine göre merkez üssü Pütürge ilçesi olan deprem saat 12.37 sıralarında kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti.

Soylu, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.