Giresun'da sel felaketi: 3 kişi hayatını kaybetti

Türk basınına göre, Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.

Dereli ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu.

İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.

Sel bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerden birinin asker olduğu açıklandı.

Soylu ayrıca, 11 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.