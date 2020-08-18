İslam Devrimi Lideri'nin Başdanışmanı hayatını kaybetti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin İslam Dünyası İşleri Başdanışmanı ve Dünya İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Yüksek Konseyi Başkanı Ayetullah Muhammed Ali Tashiri kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

19 Ekim 1948 doğumlu Ayetullah Tashiri, 1995 yılında İran'ın yurt dışındaki kültürel faaliyetlerini yürüten İslam Kültürü ve İletişim Teşkilatı'nı kurdu.

2001 yılında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei tarafından Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri olarak seçildi.

Ayetullah Tashiri, İslam dünyasında Şiirler ve Sünniler arasında uzlaşı sağlamaya çalışan ve gericiliğe karşı çıkan isimlerden biri olarak kabul edilir.