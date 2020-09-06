Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD korona döneminde de tıbbi ilaçlara erişimi engelliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Düşmanlara bağlı medyanın salgının başlangıcından itibaren ülkeye karşı kara kampanya yürüttüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani, "Koronavirüsü yenmemiz gerektiğini söylediğimizde sağlığı ön planda tutup çalışmak anlamına geliyor. Bazı İslam Devrimi düşmanları herhangi bir konuda ülkenin tatile girmesini istiyor. Onlar Muharrem etkinlikleri, üniversiteye giriş sınavı, okulların açılışı ve fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi konusunda yaygara çıkardılar. Eğer devrim düşmanları samimi olsaydılar bir keresinde ABD'nin İran'a karşı suç işlediğini ve korona döneminde bile İran'a yaptırımlar uyguladığını söylerdi." dedi.

Son 7 ayda korona salgını ve yaptırımlara rağmen kimsenin İran’a yardımda bulunmadığını belirten Ruhani, korona döneminde de tıbbi ilaçlara erişimi engelleyen ABD’nin kötü niyetli olduğu için kısıtlamaları kaldımak yerine yeni yaptırımlar uyguladığını söyedi.

İran, Filistinli grupların son toplantısını olumlu karşıladı

İran Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, son günlerde Filistinli grupların katılımı ile işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı düzenlenen toplantının Filistinli liderlerin Siyonist Rejim ile destekçilerine karşı mücadele konusunda feraset ve zeka sahibi olduğunu gösterdiğini söyedi.

İran'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

İran'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde dersbaşı, bu sabah okullarda milli marş okunması ve okul zili çalınmasıyla yapıldı.

İran'da 332 bin 131 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 110 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 22 bin 154'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1894 artarak, 384 bin 666'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 708'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 332 bin 131 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.