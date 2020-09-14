Ermenistan'da koronavirüs vaka sayısı 45 bini geçti

Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 107 artarak 45 bin 969’a yükseldi.

Son bir gün içerisinde tespit edilen yeni vaka sayısı 107’ken, 34 kişi iyileşti, 3 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının, ülkede yayılmaya başladığı günden beri toplam ölüm sayısı 919'a ulaşırken, toplam iyileşenler sayısı ise 41 bin 693 olarak açıklandı.

Ülkede toplam yapılan test sayısı 240 bin 943’e ulaştı. Şu anda tedavi gören hasta sayısı 3 bin 75 olarak açıklandı.