Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Tükek, koronavirüs vakalarının tırmanışa geçtiğini söyledi. "Günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum" diyen Tükek, şöyle konuştu:

"Maalesef tırmanıştayız. 2000'lere doğru gidiyoruz. PCR testlerinin duyarlılığının yüksek olmadığını, yanlış çıkabildiğini de hesaba katarsak günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi köylerden, yazlık yerlerden dönüşler başladı, okullar da açılacak! Uzaktan eğitimin yapılmadığı üniversiteler var. Binlerce öğrenci yer değiştirecek. Onların barınma sorunları olacak. Yurtlar dolarsa bulaş ihtimali artacak. Bu iş maalesef zincirleme."

Salgında eylül içinde bir dalga daha beklediklerini açıklayan Tükek, 'Artık bir şey yapmak lazım' diyerek Türk vatandaşları yasak ve kısıtlamalara harfiyen uymaya davet etti.

Tükek, "Hele ki İstanbul için durum daha vahim olabilir. Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun" diye konuştu.