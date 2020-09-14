İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan önemli nükleer atılım

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, dün Fordo'da kurulacak izotop üretim merkezi projesinin ikinci aşaması için düzenlenen törene katıldı.

Salihi burada yaptığı konuşmada, zenginleştirme işleminin sadece uranyum zenginleştirmeden ibaret olmadığını belirterek, “Uranyum zenginleştirme projesinin devamında diğer elementleri de zenginleştirebiliriz. Periyodik tabloda yer alan elementlerin bazıları yaklaşık 256 kararlı izotopa sahiptir. Bu izotopların sanayi, tıp, tarımcılık ve arkeolojide de geniş bir kullanım alanı vardır.” dedi.

İzotop üretimi konusunda Ruslarla yapılan çalışmalara atıfta bulunan Salihi, “Yeni bir döneme girdik ve şükürler olsun büyük adımlar attık. Bu doğrultuda gerekli yazılımlar için temel altyapı da sağlanmıştır.” ifadesini kullandı.

Salihi, sözlerine şöyle devam etti:

"Tellür ve ksenon gibi kararlı izotopların zenginleştirilmesi için IR1 santrifüjleri kullanılmaktadır. Bunu endüstriyel seviyeye taşımayı planlıyoruz. Bu nedenle, bugün yaklaşık 7 bin metre alana sahip ve laboratuvarla donatılmış bir merkezin inşaatına başlayacağız."

Salihi, İran’ın kararlı izotop zenginleştirme konusunda gerekli bilgi ve teknolojiye sahip olduğunu dile getirerek, projenin iki yıl sonra tamamlanıp devreye girmesini beklediklerini söyledi.

Salihi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi’nin son günlerde Tahran’a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirerek, Tahran ile Ajans arasındaki sorunların üst düzey İranlı yetkililerin tedbirleri sayesinde çözüldüğünü ve işlerin doğru yönde ilerlediğini kaydetti.

Ali Ekber Salihi, dün yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda attığı dördüncü adımı uyguladığını blirterek, Fordu tesisinde 1044 santrifüjle uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin devam ettiğini duyurmuştu.