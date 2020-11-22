Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İran raporu

İran medyasına göre; Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın son İran raporunda, UAEA müfettişlerinin istenilen alanlar ve sahalara ek erişimin sağlandığını doğruladı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Koruma Önlemleri çerçevesinde İran'ın nükleer faaliyetlerini denetlemeye devam edeceğini bildirdi.

40 paragrafta hazırlanan rapor, İran'ın nükleer faaliyetlerinin incelenmesi ve UAEA müfettişleriyle işbirliği gerçeğini doğruladı.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile kapsamlı işbirliğine rağmen, geçen Çarşamba günü UAEA Başkanı Rafael Grossi Batı'nın baskısı altında kalarak, İran'ın, nükleer faaliyetleri hakkında daha fazla şeffaflık göstermesi gerektiği çağrısında bulunmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, geçtiğimiz Ağustos ayında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEA) iki nükleer tesisinde incelemelerde bulunması için izin verildiğini duyurmuştu.