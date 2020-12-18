İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bu sene 6'ncısı Tahran'da düzenlenen 'İslam Dünyası Coğrafyacılar Kongresi'nde konuşma yaptı.

İslam dünyasının karşı karşıya olduğu en büyük sorunları hakkında Tümgeneral Bakıri, şu açıklamalarda bulundu:

"Küresel istikbar güçleri şu ana kadar politik, kültürel ve ekonomik alanındaki şeytani planlarıyla İslam ülkeleri ve Müslümanlar arasında nefret, kin, düşmanlık ve yolsuzluk yaratmaya çalışmıştır ve her geçen gün çabalarını artmaktadır.

Küresel istikbar, İslam ülkelerinin saf gençlerini toplayarak IŞİD ve buna benzer terör örgütleri oluşturdu ve İslam ülkelerinde yıkıma yol açan savaşlar yarattı. Önemli jeopolitik konum, eşsiz doğal kaynaklar ve beşeri sermaye gibi kayda değer avantajlara sahip olan İslam dünyasında jeopolitik açıdan dünya çapında üstün bir güç olabilecek kapasite vardır."

Tümgeneral Bakıri, Müslümanlara yönelik yapılan zulüm karşısında bazı İslam ülkelerinin sessizliğinin İslam dünyası için onarılmaz bir hasar olduğunu belirterek, "Eğer Müslümanlar özellikle İslam ülkelerinin liderleri, İslam dinine uygun olarak hareket etseydiler Filistin sorunu, Keşmir meselsesi ve Peygamber Efendimize (SAV) hakaret gibi sorunlar söz konusu bile olmazdı ve İslam düşmanları hatalarından ders çıkarırdı." ifadelerinde bulundu.

İran Genelkurmay Başkanı'ndan İslam dünyasına birlik çağrısı

Tümgeneral Bakıri, küresel istikbar güçlerinin karşısında İslam dünyasının birliğinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, İslam ülkeleri arasında ortak bir savunma sanayisinin yaratılmasının önemini vurguladı.

İslami ülkelerin güvenliğini sağlama görevinin yabancı güçlere özellikle İslam düşmanlarına devredilmemesi gerektiğini vurgulayan Tümgeneral Bakıri, "Batı Asya bölgesinin nükleer silahlardan arındırılması ve güvenliğin bölgedeki Müslüman ülkeler tarafından ortaklaşa sağlanması, Müslüman ülkeler arasında diyalog ve işbirliğinin temelini de oluşturabilir." diye konuştu.