"Amerikan güçleri Irak'tan çekilmeli, yoksa..."

Irak Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi, İran’ın Mehr Haber Ajansı’nda basın toplantısı düzenledi.

Şeyh Ekrem El-Kabi bu toplantıda ABD’nin eylemlerine değinerek, “ABD Irak’taki ekonomik krizin nedenidir. Washington Irak’ın petrol ve doğal kaynaklarını talan ediyor” dedi.

Ekrem El-Kabi, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki huzursuzluğun nedeni olduğunu söyledi.

Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadetine ilişkin El-Kabi, “General Süleymani Irak topraklarında şehit olma hayalini defalarca söylemişti. Nihayet bu hayali gerçekleşti” ifadesini kullandı.

ABD'ye 'askerini çek' uyarısı

Şeyh Ekrem El-Kabi, ABD'ye 'askerini çek' uyarısında bulunarak, "Irak parlamentosunun Amerikalıları sınır dışı etme kararının biran evvel uygulanmasını istiyoruz. ABD’liler sadece güç dilinden anlar. Amerikan güçleri, Irak topraklarından çıkmazsa direniş güçleri sahaya girerek onların ülkedeki varlığını sona erdirecektir." ifadelerinde bulundu.

Ekrem El-Kabi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği’ni ‘askeri bir üs’ ve ‘komplo üretme’ merkezi olarak nitelendirdi.

Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gelmişti.