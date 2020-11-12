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12 Kas 2020 13:10

Ruhani: Azami baskının dönemi bitmiştir

Ruhani: Azami baskının dönemi bitmiştir

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Günümüz dünyasında Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm belirti ve bulgular dünyanın azami baskının işe yaramadığını ve yolun sonuna geldiğini farkettiğini gösteriyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün video konferans yöntemiyle düzenlenen ulusal eğitim ve sağlık projelerinin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ruhani burada yaptığı konuşmada, sağlık personelini koronavirüs salgınıyla mücadeledeki çabalarından dolayı takdir etti.

Ruhani, İran üzerindeki yaptırımlara dikkati çekerek,"Ulusal birlik ve Yüce Liderimiz Ayetullah Hamanei'nin önderliği sayesinde yaptırımların üstesinden gelebiliriz" dedi.

Ruhani sözlerine "Günümüz dünyasında Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm belirti ve bulgular dünyanın azami baskının işe yaramadığını ve yolun sonuna geldiğini farkettiğini gösteriyor ve İran milleti direnişin gölgesinde çabalarının sonucuna tanık olacak" ifadesini ekledi.

News Code 1890369
Ruya FEREYDUNI

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