İran Donanması tekrar Kızıldeniz'de görev yapacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi’nin huzurunda yerli uzmanlar tarafından üretilmiş olan "Makran" adlı helikopter gemisi dahil iki savaş gemisi tanıtıldı.

Törende konuşma yapan Tümgeneral Bakıri, düşmanın bölgedeki askeri faaliyetlerine tepki olarak, "Aciz duruma düşen düşman sözde gözdağı vermek ve tehdit etmek amacıyla bölge üzerinde savaş uçaklarını uçurtuyor. Fakat düşmanlar şunu bilmelidir ki İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü silahlı kuvvetleri ve donanması onların bölgede gövde gösterisi yapmasına izin vermeyecektir." dedi.

İran'ın ulusal menfaatlerinin korunmasının önemine değinen Tümgeneral Bakıri, "Son zamanlarda Kızıldeniz'de İran’a ait ticari gemileri tacizlerele karşı karşıya kalmıştı. Dolayısıyla İran Donanması petrol tankerleri ve gemilermize tam güvenlik sağlamak için tekrar o bölgede görev yapacaktır." açıklamasında bulundu.