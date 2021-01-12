Yarın İran Donanması'na yeni savaş gemileri eklenecek

Yerli imkanlarla ülkede üretilen "Zereh" hücumbotu yarın İran Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine eklenecek.

Yüksek hız ve hareket kabiliyetine sahip ona bu hücumbotu füzeler ile gelişmiş otomatik toplarla donatılmıştır.

İran Donanması uzmanları tarafından üretilmiş olan "Zereh" hücumbotu tüm denizcilik testlerini geçmiştir ve görevlere başlamak için tamamen hazırdır.

Yarın düzenlenecek törende yerli uzmanlar tarafından geliştirilen "Makran" adlı bir helikopter gemisi de İran Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine ekleniyor.