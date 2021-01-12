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12 Oca 2021 10:41

Yarın İran Donanması'na yeni savaş gemileri eklenecek

Yarın İran Donanması'na yeni savaş gemileri eklenecek

Yarın "Zereh" hücumbotu ile "Makran" adlı bir helikopter gemisi İran Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine eklendi.

Yerli imkanlarla ülkede üretilen "Zereh" hücumbotu yarın İran Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine eklenecek.

Yüksek hız ve hareket kabiliyetine sahip ona bu hücumbotu füzeler ile gelişmiş otomatik toplarla donatılmıştır.

İran Donanması uzmanları tarafından üretilmiş olan "Zereh" hücumbotu tüm denizcilik testlerini geçmiştir ve görevlere başlamak için tamamen hazırdır.

Yarın düzenlenecek törende yerli uzmanlar tarafından geliştirilen "Makran" adlı bir helikopter gemisi de İran Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine ekleniyor.

News Code 1891747

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