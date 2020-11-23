Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran: Hiç bir tarafa silah geçişine izin vermedik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

İranlı Sözcü, Azerbaycan Cumhubaşkanı İlam Aliyev’in İran’ın Rus silahlarının Ermenistan'a gönderilmesini engellediğine ilişkin son açıklamasıyla ilgili, “İran’ın politikası tutarlıdır ve bu nedenle son çatışmalara ve diğer herhangi bir çatışmaya kayıtsız değiliz. Krizlerin barışçıl yollarla çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Hatipzade, “Hiç bir tarafa silah geçişine izin vermedik. Bu sadece bir tarafla ilgili değil, tüm taraflarla ilgilidir. Bölgemiz artık kriz ve savaşa tahammül edemez ve sağlanan ateşkese göre, tüm tarafların İran'ın planında bahsettiği uluslararası hukuk çerçevesinde bu otuz yıllık krizi çözmek için kapsamlı müzakerelere girmesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Zarif ve BM Suriye Özel Temsilcisi Suriye krizini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen arasında gerçekleşen görüşmede Suriye kriziyle ilgili gelişmeler ele alındı.

Zarif görüşmede, Suriye meselesinin siyasi çözüm sürecinde bazı ülkelerin sabotajına atıfta bulunarak, “Son yıllarda Suriye'deki krizi sona erdirmek için iyi fırsatlar oldu, ancak her seferinde bazı ülkelerin sürece bir şekilde gölge düşürme çabasıyla karşılaştık." dedi.

Zarif ilaveten, Suriye halkı ve hükümetine uygulanan gayrimeşru ve acımasız yaptırımların koronavirüs salgını döneminde kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Sanal ortamda İran-Avrupa Ekonomi Oturumu yapılacak

İran Ticareti Geliştirme Kurumu, Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) işbirliği ve İran-Avrupa İş Forumu'nun desteğiyle, ülkenin Avrupa'ya petrol dışı ihracatını geliştirmek ve ticaret, bilimsel ve teknolojik işbirliğini artırmak amacıyla sanal ortamda bir oturum düzenliyor.

Önümüzdeki 14-6 Aralık 2020 tarihleri ​​arasında video konferans şeklinde düzenlenecek olan sanal toplantıya İranlı ve Avrupalı ​​firmaların temsilcileri katılacak.

İran'da 603 bin 445 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 475 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 053 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 44 bin 802'ye, vaka sayısının da 854 bin 361'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 796'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 603 bin 445'e ulaştığı bilgisini verdi.