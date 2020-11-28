Düşmanlar Şehit Fahrizade'nin kanının bedelini ödeyecek

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi kişisel İnstagram hesabından yaptığı bir paylaşımda İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade’nin şehit düşmesine neden olan terör eylemine tepki gösterdi.

Şehit Fahrizade'nin işinde çok ciddi olduğunu ve ülkenin savunma alanındaki yeteneğini güçlendirmek için önemli hizmetler sunduğunu belirten Garipabadi’nin paylaşımında, “Şehit Fahrizade ve ülkenin bilimsel ve araştırma alanındaki diğer şehitlerin yolu daha ciddi bir şekilde devam edecek ve İran düşmanları döktükleri kanların bedelini ödeyecek” ifadesi kullanıldı.

İran’ın nükleer faaliyetlerindeki kilit isimlerden olarak bilinen fizikçi Mohsen Fahrizade dün Tahran eyaletinin Demavend ilçesine yer alan Abserd şehrinde düzenlenen suikast sonucu şehit düşmüştü.