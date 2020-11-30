Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Düşmana sert tepki verilmezse pişman olamaz

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu dün sabah saatlerinde Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığıyla gerçekleşti.

Oturumda konuşma yapan Galibaf, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade’ye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Ülkemizin bilim adamının cinayete kurban giderek şehit düşmesi halkımızın yüreğini incitmiştir. İran'ın artan gücünden korkan düşmanlar yine terör yöntemine başvurdular." dedi.

Galibaf, cinayet işleyen düşmana sert bir tepki verilmedikçe pişman olmayacağını belirterek, cinayetin faillerinden intikam alınması gerektiğini vurgulayarak, "Vereceğimiz güçlü tepki onları gelecekteki olası hatalarından caydırmalı." ifadesini kullandı.

İran Meclisi'nden Şehit Fahrizade suikastına kınama

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri yayınladığı yazılı bir açıklamada İranlı nükleer fizikçi ve savunma bilimcisi Mohsen Fahrizade’ye düzenlenen terör saldırdını kınadı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun yıllar ülkenin teknik, savunma ve askeri ilerlemesi yolunda, özellikle nükleer silah alanında önemli hizmetler sunan Şehit Fahrizade suikastı tüm İran milletini üzdü.

Katil Siyonist Rejim’in bu cinayette parmağı olduğu oldukça açıktır. Kanser tümörü Siyonist Rejim unsurları nükleer bilimin uzun zamandır yerli olduğunu ve binlerce genç seçkin bilim insanı ve elitin zihninde ve kalbinde sonsuza kadar kaldığını anlamış olmasa bile, bu küstahlıklarının bedelini kesinlikle ödeyecektir.”

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 389 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 950 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 47 bin 875'ya, vaka sayısının da 948 bin 749'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 859'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 658 bin 292'ye ulaştığı bilgisini verdi.