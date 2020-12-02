İran Meclis Başkanı'ndan 'bütçe tasarısı' açıklaması

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığıyla gerçekleşti. Meclisin gündeminde yeni yıl bütçe tasarısı yer alıyor.

Meclis Başkanı Galibaf, bütçe tasarısı hakkında yaptığı konuşmada, "Bütçenin petrol gelirlerine bağımlı olmaması önemli bir meseledir. Bu, son yıllarda İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin özellikle vurguladığı ana konulardan biridir. Petrol bir nimettir, fakat ona dayanmak mutlak kötülük ve rüzgara yaslanmak gibidir." dedi.

Bütçe yapısında reform yapmanın kamu yararına olacağını belirten Galibaf, "Ülke bütçesinin petrole bağımlılığını azaltarak ekonomimizi güçlendirebiliriz" ifadesini kullandı.

Galibaf, ülke ekonomisini yönetmede halkın rolünün artırılmasının İslami Şura Meclisi'nin önceliğinde yer aldığına dikkati çekti.

Meclis Başkanı ayrıca, "Koronavirüs salgını ve özel ekonomik koşulların yol açtığı zararların bir kısmını telafi etmek için çalışacağız. İhtiyaç sahibi ailelere yardım paketi konusunun gelecek yılın bütçesinde yer almasını takip edeceğiz." diye konuştu.