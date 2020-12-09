Müslüman ülkelerle diyalog için herhangi bir ön şartımız yok

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün Pakistan’ın Tahran Büyükelçisi Rahim Hayat Kureyşi ile yaptığı görüşmede, “İran’ın Müslüman ülkelerle diyalog için herhangi bir ön şartı yok ve elbette hiçbir ülke için de bir tehdit sayılmaz” dedi.

Muhammed Bakır Galibaf, “Pakistan hükümetinin rehin alınan üç İranlı vatandaşın serbest bırakılması için bir an evvel harekete geçmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

Galibaf ilaveten ABD’nin bölgedeki sultacı davranışını önlemek için tüm Müslüman ülkelerin birlikte olması gerektiğini vurguladı.