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14 Ara 2020 09:41

Suudi Arabistan açıklarında petrol tankerinde patlama

Suudi Arabistan açıklarında petrol tankerinde patlama

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanının açıklarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği belirtildi.

AA'ya göre, Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı petrol tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama oldu.

Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada, gemideki 22 mürettebatın patlamadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle petrol sızıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

News Code 1891112

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