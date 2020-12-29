Irak'tan İran'ı temsil eden Ayna tiyatro grubuna ödül

Alirıza Köşk Celali’nin yönettiği “Robinson Crosue” adlı oyun Irak'ın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kerbela Günleri Tiyatro Festivali'nde ödül sahibi oldu.

24-27 Aralık tarihleri arasında Kerbela kentinde online olarak yapılan tiyatro festivaline Irak, Mısır, Tunus, Kuveyt ve İran'dan tiyatro grupları katılmıştı.

Başrollerinde Sirus Mustafa ve Reşad Moini’nin yer aldığı oyunun özeti şöyle: İki düşman pilotun uçağı ıssız bir adaya düşer. İki düşman bu adada birbini öldürmeye çalışır, fakat gitgide düşmanlıkları azalarak derin bir dostluğa dönüşür.

Dünyaca ünlü yazar “Daniel Defoe”nın aynı adlı şaheserinden esinlenerek tiyatroya uyarlanan modern “Robinson Crosue”da iki ana karekter bulunmaktadır.

Sözü geçen oyun daha önce Hindistan, Kazakistan, Bosna-Hersek, Türkiye ve Almanya’da sahnelenmişti.