İran Meclisi'nden "ABD, İngiltere ve Fransa aşısı" bildirisi

İran İslami Şura Meclisi'deki 200 milletvekili, İngiltere, ABD ve Fransa’dan aşı alınmasına yasak getiren İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye destek veren ortak bildiriyi imzaladı.

Bildiride, Amerikan, İngiliz ve Fransız aşıları alımının hükümet tarafından yasaklanması istendi.

Yayınlanan bildiride, şu ifadelerine yer verildi:

"İran, uygulanan en ağır yaptırımlar ve kötülüklere karşı karşıya kalırken Avrupa ülkeleri bile ülkeye maske alımı için gerekli izni vermiyordu. Bunun yanında insanlarımız korona hastalığını önlemek amacıyla tıbbi ilaç ve sağlık malzemeleri sağlamakta ciddi sorunlarla yüzyüze kalmışken İmam Humeyni'nin (ra) Fermanının İcra Merkezi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin emrini yerine getirerek salgınıyla mücadele alanında yapıcı bir rol oynadı."

İslami Şura Meclisi, yerli korona aşısı alanında faaliyet yürüten İmam Humeyni'nin (ra) Fermanının İcra Merkezi'nin çalışmalarını takdir etti.

Ayetullah Hamanei, Cuma günü televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, İngiltere, ABD ve Fransa’dan aşı alınmasına yasak getirmişti.

İslam Devrimi Lideri, korona aşısı ithalatına dair ilgili yetkililere hitap ederek, "ABD ve İngiltere menşeli koronavirüs aşısının ithalatı yasaktır. Amerikalılar korona aşısını üretebilseydiler, ülkelerinde korona skandalı yaşanmazdı. Onlar aşıyı başka ülkelerde denemek isteyebilirler. Fransız aşısını da olumlu karşılamıyorum, çünkü Fransa İran'daki bozuk kan olayı ile kötü bir sicile sahiptir. Ancak diğer ülkelerden aşı alımı konusunda hiçbir sorun yoktur." demişti.