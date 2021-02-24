İran'da "Karabağ" konulu uluslararası konferans düzenlenecek

İlmiye Havzaları Yönetim Merkezi tarafından organize edilen ilk "Uluslararası 17 Rebiülevvel Karabağ Konferansı" 1 Mayıs 2021 tarihinde İran'ın Kum kentinde gerçekleştirilecektir.

Konferansta İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin 3 Kasım 2020’de Dağlık Karabağ kriziyle ilgili önemli konuşması değerlendirilecek.

İran, Azerbaycan ve Kafkasya'dan önde gelen İslam alimleri ve akademisyenlerin katılacağı konferansta, “Azerbaycan toprakları kurtarılmalı”, “Karabağ topraklarındaki Ermenilerin güvenliği korunmalı”, “İki taraf, uluslararası sınırları ihlal etmemeli” ve “Teröristler İran sınırlarına yaklaşırsa sert bir şekilde yanıt vereceğiz” başlıkları ele alınacak.

Ayetullah Hamanei, 3 Kasım'da 2020'de (Peygamber Efendimizin kutlu doğum yıldönümü 17 Rebiülevvel'de) yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Kabağ krizi hakkında, “Maalesef iki komşu ülkemiz olan Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir savaş yaşanmaktadır. Bu savaş acı verici bir olaydır ve bölgenin güvenliğini tehdit etmektedir. Bizim ülkemiz için de iyi değildir. Bir an önce sona ermelidir. Tabii ki Ermenistan’ın ele geçirdiği Azerbaycan toprakları kurtarılmalı ve bütün bu topraklar Azerbaycan’a iade edilmeldir. Bu olayın en önemli yönüdür. Bu topraklar Azerbaycan'a aittir. Azerbaycan Cumhuriyeti bu toprakların kurtarılması konusunda haklıdır. Elbetti ki o topraklarda yaşayan Ermenilerin güvenliği de korunmalıdır. Aynı zamanda uluslararası sınırlar da korunmalı ve iki ülke buna dikkat etmelidir. Teröristler de bizim sınırlarımıza yakın konuşlanmamalıdır. Bazıları inkar edebilir ama güvenilir raporlara göre, bir grup terörist o bölgeye gelmiş ve bu macereya girmişler. Onlar sınırlarımıza yakınlaşırsa ve bir tehlike hissedilirse kesinlikle sert bir şekilde yanıt alacaklar” demişti.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım 2020'de yürürlüğe girmişti.