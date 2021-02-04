ABD'nin Lahey Mahkemesi'ne uymaması başka bir ihlaldir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İran’ın Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ABD’ye karşı kazandı zaferine belirterek, “Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde binlerce avukat tutmalarına rağmen çok başarılı oy kazandık; o da ABD, İran'a karşı tüm insani yaptırımları derhal kaldırmasıydı. 11 yüksek rütbeli yargıcın tamamı ABD'yi oybirliğiyle kınadı. Elbette ABD bu karara uymadı; ancak bu da ABD için uluslararası arenada başka bir ihlaldir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD’liler Lahey Mahkemesi'nin bu davada yargılama yetkisi olmadığını söylemek için çok uğraştılar. Ancak dün karar çıkarıldı. Bu başarıdan dolayı büyük İran milletini tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.