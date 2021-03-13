İran'dan Zarif'in Borrell'e yazdığı mektupla ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e gönderdiği mektupla ilgili açıklamada bulundu.

Zarif'in AB yetkilisine gönderdiği mektubun nükleer anlaşma ile ilgili olduğunu belirten Hatipzade, "Söz konusu mektup İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumunu açıklıyor ve herhangi bir plan içermemektedir." dedi.

Hatipzade, "Elbette ki Zarif, Sayın Borrell'e ve ondan önce de Sayın Mogherini'ye nükleer anlaşma ile ilgili birkaç mektup göndermişti. Bu mektup da bu doğrultuda hazırlanıp gönderilmiştir." ifadesini kullandı.

Hatipzade, sözlerine şöyle devam etti:

"Zarif'in mektubunda, 'ABD yönetimi nükleer anlaşma ihlalleri ile dayattığı yaptırımlar konusunda yanlış davranışını düzeltmek istiyorsa, onun yapması gereken ilk işi suçlu taraf olarak anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmektir.' ifadeleri kullanıldı."

Zarif'ten AB yetkilisi Josep Borrell'e eleştiri mektubu

İran nükleer anlaşması konusunda Avrupa Birliği ve ABD'nin tutumunu eleştiren Zarif'in kaleme aldığı mektupta, diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getireceği vurgulanmıştı.