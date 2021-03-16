İran'da "Fahra" COVID-19 aşısının ilk insanlı denemesi yapıldı

İran'ın yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği ‘Fahra’ adlı yerli aşı, bugün Savunma ve Sağlık Bakanlarının katılımıyla Savunma Bakanlığının Sepand kompleksinde tanıtıldı.

Klinik deneme aşamasında olan aşı bugün ilk defa insan üzerinde test edildi.

İlk aşı, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşen İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade’nin oğluna yapıldı.

İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bu aşının klinik denemesinin üç aşamasının tamamlanmasından ve sonuçların doğrulanmasından sonra, yazın sonuna kadar kapsamlı olarak üretilip dağıtılacağını söyledi.