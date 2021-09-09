“Fahra” aşısı klinik denemelerinin 3. aşamasına başlamıştır

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani İranlı uzmanların geliştirdiği ‘Fahra’ adlı korona virüs aşısının seri üretim fabrikasını ziyaret etti.

‘Fahra’ aşısının 1. ve 2. Klinik deneme aşamasının başarıyla tamamlandığını belirten Tuğgeneral Aştiyani, “Fahra aşısı Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınarak klinik denemelerinin 3. aşamasına başlamıştır ve önümüzdeki günlerde genel aşılama programında kullanılacak” dedi.

Şu anda ayda 1 milyon doz Fakhra aşısı üretmenin mümkün olduğunu belirten Tuğgeneral Aştiyani, “Aralık ayında gerekli altyapının tamamlanması ile üretim miktarını artabiliriz” ifadesini kullandı.