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4 Nis 2021 08:47

Zarif, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Zarif, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi. 

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesinde Fransa’ya önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacak toplantıda nükleer anlaşma konusunda yapıcı bir tutum sergilemesini tavsiye ettim.

Fransa’yı anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmaya ve ABD tarafından uygulanan yasadışı yaptırımların uygulanmasını durdurmaya çağırdım.”

News Code 1893423

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