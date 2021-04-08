Irakçi Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi dün Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Görüşmede iki tarafın çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme iradesi vurgulanırken ikili ilişkiler ele alındı.

Taraflar ayrıca, Viyana'daki nükleer görüşmelerin son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Irakçi görüşmede, İran’ın bu konudaki tutumunu ve ABD’nin yaptırımları tamamen kaldırması ve anlaşmaya dönmek için pratik adımlar atması gerektiğini açıkladı.

bu görüşmelerin Viyana'da yapılması için gerekli imkânları sağlamaya ve uygun bir ortam yaratmak için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurgularken, nükleer anlaşmanın korunmasının herkesin yararına olacağını söyledi.