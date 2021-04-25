  1. Dünya
  2. Ortadoğu
25 Nis 2021 13:20

Irak’ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak’ta 3 günlük yas ilan edildi

Bağdat’ta Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında en az 40 kişi hayatını kaybedirken, Irak genelinde 3 günlük yas ilan edildi.

Irak hükümeti, başkent Bağdat’ın güneyinde Kovid-19 tedavisi görenlerin kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’ndeki yangında yaşamını yitirenler için 3 günlük resmi yas ilan etti.

Açıklamada, “Bu olay, Irak’ın ulusal güvenliğine zarar vermiştir” denildi.

Bağdat’ta koronavirüse yakalananlar tedavi görüyordü bir hastanede, oksijen tüpü patladı. Olayda 40 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 24 saat içinde sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Kazımi, bunun sadece bir ihmal değil aynı zamanda suç olduğunu ve sorumlularının cezalandırılacağını vurguladı.

Yangında hayatını kaybedenlerin şehit sayılacağını belirten Kazımi, yaralıların da gerek görülmesi halinde tedavi için yurtdışına gönderileceğini ifade etti.

News Code 1893937
https://tr.mehrnews.com/news/1893937/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 16 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler