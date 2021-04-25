Irak’ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak hükümeti, başkent Bağdat’ın güneyinde Kovid-19 tedavisi görenlerin kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’ndeki yangında yaşamını yitirenler için 3 günlük resmi yas ilan etti.

Açıklamada, “Bu olay, Irak’ın ulusal güvenliğine zarar vermiştir” denildi.

Bağdat’ta koronavirüse yakalananlar tedavi görüyordü bir hastanede, oksijen tüpü patladı. Olayda 40 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 24 saat içinde sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Kazımi, bunun sadece bir ihmal değil aynı zamanda suç olduğunu ve sorumlularının cezalandırılacağını vurguladı.

Yangında hayatını kaybedenlerin şehit sayılacağını belirten Kazımi, yaralıların da gerek görülmesi halinde tedavi için yurtdışına gönderileceğini ifade etti.