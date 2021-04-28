Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif, bugün Erbil'e ziyarette bulunacak

Kurdpress'te yer alan bilgiye göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış ilişkilerden sorumlu Bakan Safeen Dizayee, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bugün Erbil'e geleceğini bildirdi.

Safeen Dizayee, “Komşu ülke İran, IKBY ile uzun bir geçmişe dayanan ilişkilere sahiptir. Zarif Erbil’de düzey IKBY yetkilileri ile görüşecek” dedi.

IKBY yetkilisi, "Zarif, kıdemli bir bakan ve diplomat olarak konuları gerçekçi bir üslupla ele alıyor. Hiç Kuşkusuz Erbil’deki görüşmelerde bir dizi önemli konu tartışılacaktır." ifadesini kullandı.

İran'da 3 Afrika mutantı vaka tespit edildi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkenin salgın durumuna dair açıklamada bulundu.

Aşılama programına dair Nemeki, ülkede 80 yaş üstü aşılama sürecinin bugün itibariyle başladığını belirterek, "Umarım yüksek risk grubuna yapılan aşılama çalışmaları 21 Haziran'a kadar biter." dedi.

Nemeki, "Maalesef dün ülkenin güney eyaletlerinden birinde 3 Afrika mutantı vaka tespit edildi." ifadesini kullandı.

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin Nemeki, "Dün İsfahan'da İran-Küba ortak korona aşısının Faz-3 çalışmasına geçktik. Önceki gün de yerli aşı COVIRAN Bereket'in Faz-3 çalışması başladı. Yakın gelecekte yerli aşıların üretiminde güzel gelişmelere tanık olacağız." açıklamalarında bulundu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 462 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 963 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 70 bin 532'ye vaka sayısı ise 2 milyon 438 bin 193'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 287'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 907 bin 190'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.