Hindistan'da 392 binden fazla yeni vaka tespit edildi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son bir günde 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti, 392 bin 488 vaka görüldü.

Böylelikle, ölenlerin sayısı 215 bin 542'ye, toplam vaka sayısı 19 milyon 557 bin 457'ye yükseldi. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 349 bin 644'e çıktı.

En fazla günlük vaka ve ölüm görülen ülke

Hindistan'da COVID-19 vakalarının nisanda başlayan hızlı tırmanışı sürüyor.

İlk COVID-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı.

Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

kaynak: TRT Haber