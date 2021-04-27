İran'da 3 Afrika mutantı vaka tespit edildi

İran Sağlı Bakanı Said Nemeki, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkenin salgın durumuna dair açıklamada bulundu.

Aşılama programına dair Nemeki, ülkede 80 yaş üstü aşılama sürecinin bugün itibariyle başladığını belirterek, "Umarım yüksek risk grubuna yapılan aşılama çalışmaları 21 Haziran'a kadar biter." dedi.

Nemeki, "Maalesef dün ülkenin güney eyaletlerinden birinde 3 Afrika mutantı vaka tespit edildi." ifadesini kullandı.

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin Nemeki, "Dün İsfahan'da İran-Küba ortak korona aşısının Faz-3 çalışmasına geçktik. Önceki gün de yerli aşı COVIRAN Bereket'in Faz-3 çalışması başladı. Yakın gelecekte yerli aşıların üretiminde güzel gelişmelere tanık olacağız." açıklamalarında bulundu.

Hindistan varyantı uyarısı yapan Nemeki, sosyal mesafe ve sağlık kuralına uyulması gerektiğini belirtti.