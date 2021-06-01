Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran halkı sandıkta daha iyi bir gelecek görüyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 18 Haziran'da yapılması beklenen 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Şemhani, paylaşımında, "18 Haziran'da görkemli bir şekilde yapılacak seçimler İran halkının mevcut sorunlara rağmen çok daha iyi bir gelecek umudunu yönetimi değiştirmek için sunulan eşsiz fırsatı değerlendirmede ve sandıkta gördüğünü gösterecek." dedi.

İran-Azerbaycan ilişkileri stratejik düzeye yükseltildi

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Tahran'da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüştü.

İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki tarihi, kültürel ve etnik ortaklıkları “ortak sermaye ile karşılıklı ilişkilerin itici gücü” olarak nitelendiren Vaizi, “Bugün iki ülke cumhurbaşkanlarının iradesi ile iki ülke arasındaki ilişkiler tüm alanlarda stratejik düzeye yükseltildi.” dedi.

Vaizi, “İran İslam Cumhuriyeti, tüm hassas durumlarda ve farklı zamanlarda Azerbaycan hükümeti ve halkının yanında yer aldı ve iki ülke ile iki millet arasında tüm alanlarda çok sağlam ilişkiler kurdu.” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların süratle hayata geçirilmesinin gerekliliğine vurguyapan Vaizi, şunları kaydetti:

“Halihazırda ABD'nin baskıcı yaptırımları nedeniyle askıya alınan projelerin uygulanmasına hazırlık yapmak ve onları milletlerimizin çıkarları doğrultusunda harekete geçirmek için uygun koşullara sahibiz.

İki ülke halklarının münasebetlerini daha da sağlamlaştırmak için karşılıklı ilişkilerde kalıcı rol oynayan fikirler ve işbirliği konularını tespit edip uygulamalıyız."

Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 217 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 42 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80 bin 156'ya vaka sayısı ise 2 milyon 913 bin 136'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 160'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 458 bin 684'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.