Akşener’in, Kılıçdaroğlu ile seçimlere gidildiği takdirde kazanılamayacağını düşünüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener, bir anket yapılmasını ve Erdoğan’ın karşısında en çok oyu alacak olan ismin ortak aday olarak belirlenmesini istiyor. Ayrıca Akşener’in, Kılıçdaroğlu ile seçimlere gidildiği takdirde kazanılamayacağını düşündüğü ifade ediliyor" dedi.

Hürriyet yazarı Selvi, yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarındaki yerini ve İyi Parti lideri Akşener'in olaya bakışını değerlendirdi.

Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerine muhalefetin ortak adayı olarak girmek istediği söyleniyor. Zaten CHP yöneticileri de Kılıçdaroğlu’nun adaylığını deklare etmiş durumdalar. CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu’nu muhalefetin ortak adayı olarak kabul ettirme çabaları İyi Parti tarafından dikkatle izleniyor. İyi Parti’de CHP’nin Kılıçdaroğlu konusunda dayatma içinde olduğu görüşünde olanlar var. Bu durum henüz bir krize dönüşmüş değil ama memnuniyet yarattığı da söylenemez" dedi.

Selvi, şöyle devam etti:

Meral Akşener ise seçimlere ortak adayla gidilmesini öneriyor. “Kiminle alacaksak onunla gidelim” diyor. Akşener, bir anket yapılmasını ve Erdoğan’ın karşısında en çok oyu alacak olan ismin ortak aday olarak belirlenmesini istiyor. Ayrıca Akşener’in, Kılıçdaroğlu ile seçimlere gidildiği takdirde kazanılamayacağını düşündüğü ifade ediliyor.

Daha önce parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu bu kez neden cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor? Çünkü Erdoğan karşısında kazanamasa da millet ittifakının adayı en yüksek oyu alacak. Eğer bu aday Ekrem İmamoğlu olursa CHP’ye genel başkan olması gündeme gelecek.

Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığı koltuğunu tehlikeye atacak böyle bir sürecin yaşanmaması için Erdoğan’ın karşısında en yüksek oyu alarak CHP Genel Başkanlığı’nı garanti altında tutmayı amaçlıyor.

CHP’nin Kılıçdaroğlu ısrarına karşılık olarak İyi Parti’de ise Erdoğan’ın karşısında tek kadın aday olarak Akşener’in çıkarılması eğilimi yatıyor.

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde altın hisseyi elinde tutan Akşener’in ise kendisi olmadığı takdirde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş seçeneklerine destek olması bekleniyor. Akşener, kendisi ortak aday olmadığı takdirde kimin aday olacağını belirlemek istiyor."