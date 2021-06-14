Biden, Trump'ın insanlık suçuna ortaklık ediyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Twitter üzerinden ABD'nin İran halkına karşı uyguladığı "acımasız ve yasadışı yaptırımlar"a tepki gösterdi.

ABD Başkanı Biden'ın Donald Trump'ın insanlık suçuna ortaklık ettiğini belirten Irakçi paylaşımında, "Son üç yılda ABD yönetimi, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan İran vatandaşına acımasız ve yasadışı yaptırımlar uyguladı.

Mevcut ABD yönetimi, iktidara geldiği 144 günde bu insanlık suça ortaklık etti. İranlılar bir gün bile yaptırıma maruz kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.