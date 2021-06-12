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12 Haz 2021 11:14

İran'dan ABD'ye: Timsah gözyaşı dökmeyin

İran'dan ABD'ye: Timsah gözyaşı dökmeyin

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley’nin İran'la ilgili iddialarına tepki olarak, "ABD'nin 82 milyon İranlıya acı çektirme çabaları devam ederken timsah gözyaşlarına gerek yok." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD'nin yeni İran Özel Temsilcisi Robert Malley’nin İran'la ilgili iddialarına tepki olarak kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Trump gitti; ancak yasadışı ve barbarca yaptırımları devam ediyor. ABD'nin 82 milyon İranlıya acı çektirme çabaları devam ederken timsah gözyaşlarına gerek yok. Koronavirüs döneminde ekonomik terörizm, insanlığa karşı bir cinayettir.”

ABD'nin yeni İran Özel Temsilcisi Robert Malley attığı bir tweette, İran'da insan haklarına ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.

News Code 1894975
https://tr.mehrnews.com/news/1894975/

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