İran'dan ABD'ye: Timsah gözyaşı dökmeyin

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD'nin yeni İran Özel Temsilcisi Robert Malley’nin İran'la ilgili iddialarına tepki olarak kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Trump gitti; ancak yasadışı ve barbarca yaptırımları devam ediyor. ABD'nin 82 milyon İranlıya acı çektirme çabaları devam ederken timsah gözyaşlarına gerek yok. Koronavirüs döneminde ekonomik terörizm, insanlığa karşı bir cinayettir.”

ABD'nin yeni İran Özel Temsilcisi Robert Malley attığı bir tweette, İran'da insan haklarına ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.