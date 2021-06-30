İran siber saldırı mağduru

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi'nde uzayın güvenliğini gözden geçirmek için düzenlenen oturumunda yaptığı konuşmada, "Siber ortam, insan için hayatın tüm yönlerini sürekli olarak geliştirmesi ve refahını yükseltmesi için altın fırsatlar ortamı sunuyor." dedi.

Taht Revançi, "Böylesine önemli bir yetenek, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünyada teşvik edilmeli ve saldırganlık, haraç, tehdit ve saldırı eylemleri de dahil olmak üzere kötüye kullanılması önlenmelidir.'' ifadesini kullandı.

Taht Revançi, son yıllarda bazı ülkelere yönelik sistematik suçlamalar ve siber saldırı veya benzeri faaliyetlerin onlara atfedilmesi gibi endişe verici bir eğilime şahit olunduğunu belirterek, bu suçlamaların sebebinin tamamen siyasi maksatlı olduğunu kaydetti.

Siber ortam ve ilgili teknolojilerin barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiğine vurgu yapan Taht Revançi, "İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl nükleer tesislerine zarar vermek için ABD ve İsrail tarafından geliştirilen Stuxnet adlı virüsün siber saldırılarının kurbanlarından biridir." diye konuştu.

Taht Revançi, İran'ın siber ortamın gerektirdiği ilke ve normları geliştirme konusunda BM Genel Kuruluna yardım etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.