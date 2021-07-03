Tahran'dan ABD'nin İran iddiasına tepki

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Günevlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği bir mektupta Washington’un İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

Mecid Taht Revançi’nin kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığım mektuplarda defalarca İran’ın Irak'taki ABD tesislerine veya personeline yönelik saldırılarda doğrudan veya dolaylı herhangi bir rolü olmadığını ilan ettim. Bu nedenle bu tür iddiaların doğrudan veya dolaylı bir şekilde İran’a atfetme çabaları yanlış ve tamamen mesnetsizdir. Dolayısıyla bu tür iddiaları kesinlikle reddediyor ve hukuken geçersiz olduğunu düşünüyoruz.”

Taht Revançi mektupta, İran'ın ABD’nin 27 Haziran’daki Suriye ve Irak’a yasadışı sadırısını haklı çıkarmak için BM antlaşmasının 51.maddesini keyfi olarak yorumlamasını reddettiğini ve bölgenin egemenliğini ihlal eden bu yasadışı eylemleri şiddetle kınadığını vurguladı.

Washington’un iddiasının hiçbir gerçek veya yasal temeli olmadığı kaydedilen mektupta, “ABD'nin son zamanlarda bölgedeki sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini örtbas etmek için başkalarını suçlaması veya askeri eylemlerinden dikkatleri başka yöne çevirme girişimi başarısızlığa mahkumdur” ifadesi kullanıldı.